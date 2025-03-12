Нидерланды отказались от участия в "перевооружении Европы": что известно

Три из четырех правительственных фракций проголосовали против.

Нидерландская Палата представителей не поддержала участие страны в проекте "перевооружение Европы". Rearm Europe предполагает быстрое инвестирование в европейскую оборону.

Об этом сообщило издание Volkskrant.

Три из четырех правительственных фракций проголосовали против участия Нидерландов в программе Rearm Europe. С минимальным преимуществом – 73 голоса против 71 – Палата представителей заблокировала этот проект.

"Премьер-министр Дик Схоф, согласившийся разработать эти планы в Брюсселе на прошлой неделе, был сильно смущен этим", — отметили в статье.

Известно, что это решение поставило главу парламента в неловкое положение, ведь большинство депутатов выступили против европейских оборонных планов.

Один из представителей фракции NSC пояснил, что его партия твердо стоит за Украину и поддерживает выделение 3,5 млрд. евро к 2026 году. В то же время, NSC выступает против еврооблигаций и расширения фискальных норм, опасаясь "нового и глубокого долгового кризиса, угрожающего безопасности существования".

В сообщении говорится, что Палата представителей отправит Дика Схофа обратно в Брюссель для внесения изменений в предложение Еврокомиссии. Однако у премьер-министра есть возможность проигнорировать поездку.

Напомним, в Польше назвали истинную причину закупок Starlink для Украины.

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