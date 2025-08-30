Нидерланды перешли на четырехдневную рабочую неделю: что известно

Нидерланды / © Associated Press

Реклама

В Нидерландах отказались от пятидневной рабочей недели: в 2024 году средняя продолжительность работы составляла 32,1 часа, а изменения во многом обусловили женщины.

Об этом сообщило Fortune.

Такой подход помогает удержать людей на рынке труда, тогда как в США женщины массово покидают работу из-за принудительного возвращения в офис.

Реклама

Американцы стремятся к гибридным графикам и даже четырехдневным неделям, но для небольшой европейской страны сокращенное рабочее время уже реальность.

Кстати, во многих странах мира уже проводятся эксперименты с четырехдневной рабочей неделей. К примеру, в Польше правительство запускает пилотную программу, в рамках которой будет проведен эксперимент с сокращенной рабочей неделей при сохранении текущего уровня зарплат.

В Германии с февраля 2024 года 50 компаний тестируют четырехдневную рабочую неделю с одинаковой оплатой труда. В Великобритании более 200 компаний объявили о переходе на постоянную четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы. Исследования показывают, что такой подход может привести к повышению производительности и снижению уровня стресса среди работников.