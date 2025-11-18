Нидерланды под угрозой: граждан призвали готовиться

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схооф / © Associated Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схооф обратился к населению с призывом «думать наперед» и готовиться к потенциальным угрозам, которые могут нарушить «повседневную жизнь».

Об этом он написал в соцсети Х.

Схооф призвал граждан Нидерландов «думать наперед».

«В Нидерландах у инас есть счастье жить в свободе и безопасности. Но существуют угрозы, которые могут нарушить нашу повседневную жизнь», — отметил он.

По словам и. о. премьера, некоторые другие государства «пытаются влиять» на Нидерланды. Он привел пример Интернета, где активно распространяют фейковую информацию.

«А также атакуя важные компьютерные системы, что может привести к чрезвычайным ситуациям. И если системы выходят из строя по всем Нидерландам, может потребоваться некоторое время, прежде чем все снова заработает», — предупредил Схооф.

Поэтому он акцентировал на необходимости «уметь справляться с ситуацией дома и заботиться друг о друге в течение первых 72 часов».

Напомним, в сентябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что Россия активно переходит на «военные рельсы» и планирует подготовиться к масштабному противостоянию с НАТО до 2030 года.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус накануне заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на восточную страну-члена НАТО раньше, чем ожидалось. Потенциальная угроза может возникнуть уже в 2028 году.