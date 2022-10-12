Нидерланды помогут украинской ПВО сбивать вражеские ракеты

После массированной ракетной атаки РФ на украинские города правительство Нидерландов решило предоставить ВСУ дополнительные зенитные ракеты для усиления защиты неба.

В среду, 12 октября, на встрече стран-участниц НАТО в формате "Рмаштайн" в Брюсселе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро.

Об этом сообщает издание De Telegraaf.

В сообщении говорится, что правительство Нидерландов обычно неохотно раскрывает информацию о конкретной военной поддержке Украины, но на этот раз сделано исключение, чтобы продемонстрировать, что последние ракетные обстрелы России не остались без последствий.

"Единственный результат, которого достигнет Путин — это то, что мы будем поставлять еще больше [военной помощи] из-за такого рода атак", — сказала министр.

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Нидерландские ракеты будут использоваться в средствах противовоздушной обороны, поставляемых другими странами. О точном количестве и типе ракет министр не сообщила.

Также Нидерланды рассматривают возможность предоставления оборудования, которое украинская армия сможет использовать зимой.

“Мы рассматриваем всю палитру того, что нужно Украине. Мы можем поставлять помощь во многих областях", — подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил 12 октября, что шестая встреча в формате "Рамштайн" является исторической для Украины из-за принятия решений о предоставлении государству систем ПВО.

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