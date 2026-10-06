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Категория
Мир
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Нидерланды пообещали новую помощь для украинских F-16: что передадут

Нидерланды помогут Украине с запчастями, техническим обслуживанием и боеприпасами F-16 на фоне усиления российских воздушных атак.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Нидерланды

Нидерланды / © Getty Images

Нидерланды готовы предоставить Украине дополнительную помощь для поддержки боевой работы истребителей F-16 .

Об этом премьер-министр Нидерландов Роб Еттен заявил после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Йеттена, Украине необходимы дополнительные средства для технического обслуживания самолетов, запчасти и боеприпасы.

"Дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны - это буквально вопрос жизни и смерти", - подчеркнул нидерландский премьер.

Он заявил, что Нидерланды помогут Украине обеспечить F-16 всем необходимым.

Йеттен также обратил внимание на усиление российских атак. По его словам, РФ сознательно бьет по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь сделать города непригодными для жизни и нанести ущерб экономике зимой.

"Мы не можем этого допустить", - заявил он.

Зеленский со своей стороны сообщил, что во время разговора стороны обсудили, прежде всего, усиление украинского ПВО. Президент также проинформировал Эттена о контактах с США и возможных трехсторонних встречах Украины, Соединенных Штатов и России на техническом уровне.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Нидерланды кардинально сменяют армию по урокам войны в Украине.

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