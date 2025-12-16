Нидерланды предлагают использовать замороженные активы РФ для финансирования потребностей Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф / © AP

В ходе встречи Европейского совета в четверг будет обсуждаться важный вопрос финансирования потребностей Украины на 2026-2027 годы. По его словам, существует несколько возможных вариантов, однако преференциальным для Нидерландов является так называемый «репарационный заем» — средства из замороженных российских активов.

Об этом премьер-министр Нидерландов Дик Схооф рассказал во время общения с журналистами 16 декабря.

«Думаю, что во время встречи Евросовета в четверг это будет важный вопрос, потому что мы должны решить, так или иначе, каким образом профинансировать потребности Украины на 2026-2027 годы. Есть несколько опций, но я думаю, что я также это и говорил в моей речи во время пресс-конференции, что преференциальная опция для Нидерландов — это репарационная ссуда. И мы очень хорошо понимаем жалобы и беспокойство Бельгии», — сказал он.

По словам Хооффа, позиция Нидерландов согласована с Бельгией.

Они не могут самостоятельно нести все риски. Мы должны нейтрализовать риски, гарантируя их юридически, обязав все государства-члены брать свою долю из замороженных российских активов», — добавил Схооф.

Премьер-министр отметил, что в последние дни проходили интенсивные консультации с премьерами и президентами европейских стран. Хоофф выразил надежду, что уже на встрече Евросовета в четверг будет найдено решение, которое позволит обеспечить финансовые нужды Украины.

Ранее польский премьер Туск заявлял, что договоренность, которая позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, «очень далека». Он высказывал мнение, что решение о выделении этих средств Украине не будет принято на саммите в Брюсселе 18 декабря, где должно быть достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.

Напомним, премьер Нидерландов Дик Схооф также оценил готовность Украины к мирным переговорам на фоне укрепления гарантий безопасности. По его словам, сильная позиция Киева даст украинскому президенту Владимиру Зеленскому реальную возможность для диалога с агрессором.