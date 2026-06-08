Нидерланды прекращают готовить воинов ВСУ: в чем причина

Нидерландский солдат

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Нидерланды завершают участие в программе подготовки бойцов ВСУ Interflex, четыре года работавшей под руководством Великобритании.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

Эта учебная миссия была создана для обучения украинских Вооруженных сил. Учения проводили военнослужащие из 14 стран, включая Нидерланды. Миссия работала под руководством Великобритании.

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Программа Interflex была создана несколько месяцев спустя после полномасштабного вторжения России в Украину. Ее целью было обеспечить украинских новобранцев базовой военной подготовкой. Они получали инструктаж по стрельбе, медицинской помощи и законам войны. В конце концов, было подготовлено более 63 000 украинских солдат, включая около 11 000 инструкторов.

На прошлой неделе в Великобритании во время церемонии отметили четыре года международного сотрудничества в рамках Interflex. Присутствовали также представители Украины. Украинские делегаты выразили свою благодарность за усилия всех стран-участниц.

По словам британского командующего Interflex полковника Энди Бордмана, обучение постепенно приобретало разный характер, в зависимости от потребностей украинских Вооруженных сил. Вовлеченные в них солдаты продемонстрировали свою гибкость.

Для Нидерландов эта обучающая ротация знаменует собой завершение их вклада в операцию Interflex. Сама программа продолжается под британским руководством на новом этапе, при этом упор смещается с широкомасштабной базовой подготовки на специализированную подготовку.

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«Соответственно, международная поддержка Украины продолжается бесперебойно, но в форме, отвечающей текущим потребностям украинских Вооруженных сил», — объяснили в Минобороны Нидерландов.

Кроме того, в ведомстве заверили, что Нидерланды продолжают вносить вклад в подготовку украинских солдат другими способами, например через европейскую учебную миссию EUMAM (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine).

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