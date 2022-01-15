Нидерланды смягчают карантин на фоне нового COVID-рекорда

В пятницу Нидерланды впервые с начала пандемии сообщили о 35,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

В Нидерландах, несмотря на обновленный максимум больных COVID-19, смягчают карантинные ограничения.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютта сообщает The Guardian.

Отмечается, что с субботы, 15 января, второстепенные магазины, салоны красоты, парикмахерские и другие поставщики услуг смогут впервые с середины декабря возобновить работу. Впрочем, работать им придется с соблюдением строгих ограничений и до 17:00.

В то же время бары, рестораны, кафе и культурные объекты останутся закрытыми как минимум до 25 января.

Нидерланды в пятницу, 14 января, зафиксировали рекордный 35 521 новый случай заболевания COVID-19. Этот показатель превзошел предыдущий максимум (31 256 случаев), зарегистрированный неделю назад.

Несмотря на это, общее количество госпитализаций в стране упало до самого низкого за 74 дня уровня.

По данным Нидерландского института здравоохранения (RIVM), количество инфекций продолжает расти. Так, за неделю до 11 января положительные результаты тестов на коронавирус получили более 200 тысяч человек.

Отметим, что Нидерланды первыми среди других стран объявили о локдауне на фоне распространения высококонтагиозного варианта COVID-19 "Омикрон".

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