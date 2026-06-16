Нидерланды строят спецлагеря для тысяч пленных россиян: первые подробности

Лагеря для российских военных в Нидерландах / © ad.nl

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В Нидерландах приступили к масштабной подготовке к приему большого количества российских военнопленных. Королевство разворачивает специальные лагеря, которые будут оснащены по последнему слову техники.

Об этом сообщает издание AD, отмечая, что страна как никогда активизирует свою военную подготовку на фоне текущих вызовов безопасности.

Масштаб и цель развертывания

По информации журналистов, Нидерланды готовятся принять и содержать не менее 2 тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ. Этот шаг является частью более широкой стратегии союзников по обеспечению логистики и содержания пленных в соответствии с международным правом, но с максимальным уровнем безопасности.

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ИИ и дроны: как будут охранять лагеря

Охрана этих объектов будет беспрецедентно суровой и современной. Вместо классических методов контроля ставка сделана на передовые технологии. На периметре и внутри лагерей планируется задействовать:

Камеры с искусственным интеллектом способны фиксировать подозрительное поведение и распознавать лицо;

Сверхчувствительные датчики движения и вибрации;

Беспилотники (дроны), которые круглосуточно будут патрулировать территорию и передавать видео высокой четкости в реальном времени на пульты командования.

Такие меры безопасности практически делают невозможными любые попытки побега или внутренних беспорядков, превращая лагеря в сверхсовременные режимные объекты. Дальнейшие детали относительно точного расположения лагерей держат в секрете из соображений безопасности.

Ранее глава разведки страны вице-адмирал Питер Ризинк заявил о том, что Нидерланды готовятся к конфликту с РФ через год после окончания войны в Украине.

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