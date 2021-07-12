Нидерланды вновь ввели ограничения из-за COVID-19, о новом локдауне пока речь не идет

Нидерланды вновь ввели ограничения из-за COVID-19, о новом локдауне пока речь не идет

За прошедшую неделю количество случаев заражения коронавирусом в Нидерландах возросло в семь раз.

С 10 июля в связи с ростом количества заражений коронавирусом COVID-19 в Нидерландах начал действовать ряд новых ограничительных мер, в частности прекращают работу ночные клубы и дискотеки, а магазины закрываются в полночь.

Об этом объявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщают западные СМИ.

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"Если мы ничего не сделаем, темпы распространения инфекции будут расти. Совершенно очевидно, что мы должны прекратить быстрое распространение вируса на корню. Сейчас уровень заболеваемости стремительно растет, преимущественно из-за крайне заразного штамма" Дельта ", — заявил голландский премьер.

Теперь в Нидерландах прекращают работу ночные клубы и дискотеки, а магазины закрываются в полночь.

Рютте напомнил, что все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанции в полтора метра.

Все мероприятия развлекательного характера, в частности живая музыка, будут запрещены. Однако, как отмечают власти страны, пока речь не идет о новом локдауне и обязательном ношении масок в помещении.

Напомним:

За прошедшую неделю количество случаев заражения коронавируса в Нидерландах возросло в семь раз. За время пандемии коронавируса в Голландии инфекция подтвердилась в 1,7 млн человек. 17,7 тыс. пациентов умерли после заражения COVID-19, более 1,6 млн вылечились.

количество случаев заражения коронавируса в Нидерландах За время пандемии коронавируса в Голландии после заражения COVID-19, более 1,6 млн вылечились. Несмотря на это, Австрия и Нидерланды возобновила безвиз для украинцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

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