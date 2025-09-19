Нидерланды выдвигают новые требования к украинским мужчинам-беженцам

Украинские беженцы в Нидерландах / © NOS.nl

Украинские мужчины, которые работают в Нидерландах, должны сами позаботиться о своем жилье.

Об этом заявила министр по делам убежища и миграции Мона Кейзер, передает нидерландский вещатель NOS.

Мона Кейзер подчеркнула, что страна постепенно достигает предела своих возможностей в сфере предоставления убежища.

«Совершенно справедливо, чтобы мужчины, имеющие работу и доход, сами заботились о своем жилье и оплачивали его. К примеру, у родственников, которые уже здесь живут. Также можно попросить помощи у работодателя», — сказала министр, отметив, что нидерландцы с работой сами решают вопросы жилья.

По словам Кейзер, это не является жестким требованием к людям, бежавшим от войны. «Они же здесь получают защиту», — добавила она. При этом министр подчеркнула, что матери с детьми и дальше будут получать государственное убежище.

«В настоящее время муниципалитеты Нидерландов обеспечивают около 97 тыс. мест для украинских беженцев, которые полностью заполнены, в то время как ежемесячно в страну прибывают сотни новых лиц. В августе к Красному Кресту обратилось рекордное количество — 435 украинцев», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Нидерландах заявили об отсутствии места для новых украинских беженцев. Города Нидерландов вынуждены отказывать в регистрации вновь прибывшим украинцам. В стране бьют тревогу из-за нехватки мест и финансирования.