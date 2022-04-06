Нидерланды задержали 14 российских суперяхт, заморозили сотни миллионов активов и транзакций

На сегодняшний день в стране строятся 12 яхт для так называемых российских конечных бенефициарных владельцев.

Нидерланды задержали принадлежащих России 14 супер-яхт, заморозили активы на 516 млн евро и заблокировали транзакции на сумму 155 млн евро в пределах санкций, введенных против РФ после ее вторжения в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра 6 апреля, пишет CNN.

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В письме в голландский парламент глава МИД объяснил, что сейчас на пяти верфях в Нидерландах строятся 12 яхт для так называемых российских конечных бенефициарных владельцев.

Хотя некоторые из собственников не фигурируют в европейском санкционном списке, "из-за действующих экспортных мер, эти суда на данный момент не могут поставляться", – сказал Хекстра, добавив, что "структуры собственности этих яхт находятся под дальнейшим расследованием".

Кроме этих 12 яхт, по словам министра, две яхты, находящиеся на техническом обслуживании на голландских верфях, были поставлены под более строгий таможенный надзор, и "отношение одной из этих яхт к лицу, указанному в европейских санкционных списках, расследуется".

Глава МИД Нидерландов также сообщил, что с момента введения первых санкций в порту Роттердама было остановлено около 30 тыс. контейнеров, перемещаемых транзитом в Россию и Беларусь. Эти контейнеры проверили, чтобы определить, подпадают ли они под санкции.

Напомним, 29 марта стало известно, что Нидерланды выдворили 17 российских дипломатов за шпионаж.

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