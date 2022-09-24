Нидерланды заявили, что готовы приютить россиян, которые будут убегать от мобилизации

В Нидерландах заявили, что готовы принимать россиян, которые будут убегать от мобилизации.

Госсекретарь по убежищу и миграции Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что бегущие от мобилизации россияне "точно не будут высланы обратно".

Об этом сообщает NRC.

"Россияне, приезжающие в Нидерланды во избежание военной службы в собственной стране, "точно не будут" высланы назад", — заявил Ван дер Бург.

Ранее, в конце июня, в Нидерландах отметили, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, разрешат остаться в стране по крайней мере до конца 2022 года.

"Ключевой вопрос состоит в том, что будет происходить, когда их (россиян – ред.) отправят обратно: примут ли их с распростертыми объятиями, или им грозит опасность?" – добавил чиновник.

Напомним, Германия также заявила, что готова предоставлять политическое убежище россиянам, пытающимся уклониться от военной службы и отправки воевать в Украину.

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