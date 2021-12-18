Нидерланды заявили о возвращении к локдауну из-за COVID-штамма "Омикрон"

"Омикрон" может стать доминирующим в Нидердландах уже в период между Рождеством и Новым годом.

Правительство Нидерландов в субботу, 18 декабря, объявило о возвращении к локдауну на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте сообщает BBC.

Отмечается, что с 19 января магазины непродовольственных товаров, школы, бары, рестораны и другие общественные места закроются, по меньшей мере, до середины января.

Кроме того, во время локдауна гражданам запретят приглашать домой более двух гостей от 13 лет. Исключение предусмотрено на период праздников 24-26 декабря и в канун Нового года, когда нидерландцы смогут пригласить к себе четырех человек.

По словам главы нидерландского правительства, соответствующие ограничения "неизбежны", поскольку новый вариант коронавируса может стать доминирующим в Нидердландах уже в период между Рождеством и Новым годом. Премьер призвал людей вакцинироваться от коронавируса.

С начала пандемии в Нидерландах зарегистрировали более 2,9 млн случаев заболевания COVID-19, более 20 тысяч человек скончались от осложнений коронавируса.

Тем временем в Англии количество связанных с новым штаммом COVID-19 смертей возросло до семи, а в Лондоне на "Омикрон" приходится более 80% новых случаев коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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Коронавирус в Украине: Центр общественного здоровья зафиксировал случай "Омикрона" Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.