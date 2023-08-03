Нигер vs "Вагнер": зачем лидер переворота встретился с союзной наемникам хунтой в Мали

Сотни военнослужащих "Вагнера" находятся в Мали по приглашению военной хунты страны для подавления исламистского восстания.

Генерал Салифу Моди, один из офицеров Нигера, захвативший власть в результате военного переворота на прошлой неделе, посетил Мали 2 августа, согласно сообщению президента Мали, на фоне спекуляций о возможном интересе к присутствующей в стране группе наемников "Вагнера".

Об этом пишет CNN.

Переходный президент Мали Ассими Гойта принял Моди и крупную военную делегацию из Нигера 2 августа, согласно фотографиям и заявлениям, размещенным на странице Facebook президента Мали.

Моди назвал эту встречу "частью сложного регионального контекста" и поблагодарил малийские власти "за поддержку и сопровождение с момента захвата власти CNSP", имея в виду Национальный совет защиты родины, где Моди является вице-президентом.

Администрация президента Мали опубликовала фотографии и заявление на Facebook, объявив, что переходный президент страны Ассими Гойта принял 2 августа крупную военную делегацию из Нигера/Facebook

Сотни военнослужащих "Вагнера" находятся в Мали по приглашению военной хунты страны для подавления назревающего исламистского восстания в районе, где пересекаются границы Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

На прошлой неделе руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин отпраздновал переворот в западноафриканской стране, не имеющей выхода к морю, заявив, что его частная военная компания также может помочь в ситуациях, подобных разворачивающейся в Нигере.

Драматическое устранение президента Нигера Базума на прошлой неделе обеспокоило западных лидеров, включая США и Францию, являющихся ключевыми игроками в борьбе Нигера с местными исламистскими повстанцами.

Официальные лица США предупредили, что российская группа наемников может найти новые возможности в Нигере. "Я не удивлюсь, если "Вагнер" попытается использовать эту ситуацию в свою пользу, как они пытались это сделать с другими ситуациями в Африке", — заявил в среду представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер.

Миллер добавил, что "любая попытка военных лидеров Нигера ввести войска "Вагнера" в Нигер будет еще одним признаком того, что они не заботятся об интересах народа".

Ряд расследований CNN и других правозащитных групп установили причастность Вагнера к зверствам против гражданского населения в Судане, Мали и Центральноафриканской Республике, где их использовали для помощи местным силам обороны против восстаний и повстанцев, а также для подавления оппозиции и соучастия в этих зверствах.

Неоднозначная реакция

Переворот вызвал неоднозначную реакцию со стороны Сахельского региона, где угроза воинственного экстремизма в последние годы дестабилизировала местные правительства и привела к нестабильности.

31 июля правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что сочтут любое военное вмешательство "актом войны" против них и привели свои армии в состояние боевой готовности.

В заявлении президента Мали говорится, что генерал Моди сообщил своему хозяину, что прибыл с целью изучения "путей и средств укрепления нашего сотрудничества в области безопасности в то время, когда некоторые страны планируют военное вмешательство в нашу страну".

Заявление было сделано после того, как 30 июля Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) пригрозило применить силу, если устраненный президент Нигера Мохамед Базум не будет восстановлен в должности в течение одной недели.

ЭКОВАС также ввела запрет на въезд и замораживание активов для военных чиновников, причастных к попытке переворота, а также для членов их семей и гражданских лиц, которые соглашаются принимать участие в любых учреждениях или правительстве, созданных этими чиновниками.

Буркина-Фасо и Мали выразили свою солидарность с властями Нигера и заявили, что не будут участвовать ни в каких мерах ЭКОВАС против Нигера, назвав санкции "незаконными, нелегитимными и бесчеловечными". 31 июля Гвинея также выразила свою солидарность с Нигером.

Что известно о госперевороте в Нигере

В Нигере 26 июля бойцы нацгвардии устроили государственный переворот : заблокировали президента страны Мохаммеда Базума в его резиденции и впоследствии заявили о свержении его власти. Заметим, на Западе Базума считался ключевым союзником в борьбе против исламистских боевиков в регионе.

Уже 28 июля генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера. Именно возглавляемое им подразделение захватило лидера страны.

30 июля в Нигере тысячи поклонников хунты устроили марш по улицам Ниамея в посольство Франции, размахивая флагами России и скандировали имя ее президента Владимира Путина.

За переворотом в Нигере стоит Россия – в этом уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Вагнер" помогает диктаторам удерживать власть | Дамы посол Украины в ЮАР"

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