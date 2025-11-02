Германия закрывает крупнейший приют для украинских беженцев - детали

Блокировка / © Pixabay

В Берлине решили закрыть крупнейший центр для украинских беженцев, расположенный на территории бывшего аэропорта "Тегель". Место, которое стало временным домом для тысяч украинцев, постепенно освобождают - власти готовятся превратить его в новый городской район.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Крупнейший центр приема украинских беженцев в Берлине, расположенный в помещениях бывшего аэропорта "Тегель", прекратит работу до конца 2025 года. Власти города объясняют, что количество новоприбывших беженцев уменьшилось, а вместо массовых приютов планируют создавать меньшие, децентрализованные места проживания.

Решение означает, что около полутора тысяч украинцев, которые еще остаются в "Тегеле", переселят в другие приюты, в частности на территорию аэропорта "Темпельгоф" или в общежития в разных районах города. Ранее здесь проживало более пяти тысяч человек.

Бывший аэропорт "Тегель" неоднократно критиковали из-за сложных условий проживания и перенаселения. Люди жили в палатках и временных помещениях, иногда годами.

Берлинский сенатор по вопросам труда и интеграции Канзель Кицильтепе отметила, что новый подход должен способствовать лучшей интеграции украинцев в городскую среду: "Децентрализованное размещение означает распределение нагрузки между районами и создание хороших соседских отношений", - сказала она.

Тем временем территорию аэропорта "Тегель" планируют переоборудовать под новый жилой район. По данным компании Tegel Projekt, подготовительные работы уже начались, а активное строительство должно стартовать в 2026 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что несмотря на продление временной защиты для украинцев в ЕСдо марта 2027 года, все больше стран начинают сокращать программы поддержки беженцев.