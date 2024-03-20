Никак не угомонится: Папа Римский после волны критики снова призвал Украину к мирным переговорам

В своих призывах к миру Франциск так и не осудил агрессора – Россию.

Папа Римский Франциск после волны критики из-за "белого флага для Украины" снова призвал к мирным переговорам и завершению войны.

Об этом сообщает Vatican News.

Также читайте Папа Римский Франциск готов приехать в Киев с рабочим визитом, однако при одном условии

В своей речи Папа Римский упомянул о "страдающих народах Украины и Святой Земле, Палестине и Израиле, которые очень страдают от ужаса войны".

"И никогда не будем забывать о том, что война – это всегда поражение. В состоянии войны невозможно двигаться вперед. Мы должны прилагать все усилия для того, чтобы вести переговоры с целью покончить с войной. Молимся за это", – сказал понтифик.

И снова Франциск в своих призывах к миру не осудил агрессора – Россию.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск вляпался в скандал, потому что заявил, что считает "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией с участием международных посредников.

В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины. Там заверили, что понтифик якобы подразумевал диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.

В МИД Украины со своей стороны пригласили "на ковер" представителя Ватикана из-за таких высказываний Папы.

ТСН.ua собрал все, что известно о заявлении Папы о белом флаге, реакциях на него и целях таких высказываний.

После того, как скандал немного утих Франциск снова неоднозначно высказался о войне. Он выразил сожаление, что "молодые люди идут умирать" вместо того, чтобы осудить Россию.

Читайте также: