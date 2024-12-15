Никак не угомонится: Папа Римский считает украинцев и россиян "двоюродными братьями"

"Двоюродные братья" – Папа Франциск снова отметился скандальным заявлением о войне в Украине.
Папа Римский Франциск снова отметился скандальным заявлением – он назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".
Об этом сообщает Vatican News.
Во время визита на французский остров Корсика понтифик помолился о "долгожданном мире для украинского народа и русского народа".
"Они же (украинцы и россияне – Ред.) братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война – это всегда поражение. Мир всему миру", – сказал Франциск.
Ранее Папа Римский Франциск призвал к рождественскому перемирию "на всех фронтах".
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