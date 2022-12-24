"Никакие переговоры": проблему Приднестровья в Молдове предложили решить с участием Украины и НАТО

Депутат молдавского парламента от провластной партии "Действие и солидарность", в которую входит президент Майя Санду, опытный политик Оазу Нантой считает, что приднестровский конфликт нельзя разрешить путем дипломатических переговоров.

Об этом он говорил в эфире телеканала TVR Moldova.

"Я не считаю, что так называемый приднестровский конфликт должен разрешаться на основе диалога с Тирасполем, нет. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, выложить его на стол, и те, кто примет, возможно, будет прощен, а тем, кто не примет, нужно просто уйти. Здесь мы не играем с переговорами, потому что этот режим не имеет права на существование", – заявил депутат.

При этом молдавский политик отметил, что разрешение конфликта будет мирным "только потому, что сейчас Приднестровье находится в очень сложной ситуации".

Также Нантой отметил необходимость демилитаризации региона.

"Конечно здесь необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станем говорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории", — сказал депутат.

Впоследствии в провластной партии "Действие и солидарность" отметили, что Нантой высказал свое личное мнение. Партия Майи Санду официально склоняется к пути переговоров.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян заявил, что Кишинев официально не получал от Киева предложений об освобождении территории непризнанного Приднестровья от российских войск Вооруженными силами Украины.

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