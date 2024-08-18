"Никаких переговоров с киевским режимом": Захарова опровергла громкую статью The Washington Post

В МИД России заявили, что Курская операция ВСУ делает невозможными любые переговоры о прекращении огня.

Российская Федерация не вела и не ведет прямые или непрямые переговоры с Украиной. Более того, наступление украинских сил на территорию РФ вообще аннулировало возможность начать диалог о прекращении огня.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии российскому изданию "Ведомости".

Она опровергла информацию в статье The Washington Post о том, что прорыв ВСУ в Курской области сорвал тайные непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре в конце августа.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом о безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", – заявила Захарова.

Она также обвинила Украину и Запад в создании угрозы безопасности Запорожской и Курской АЭС.

"Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, сейчас они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, которые применяют западное оружие, и защитить мир от масштабной техногенной катастрофы", – подчеркнула представитель МИД.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в столицу Катара для кепрямых переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако после начала Курской операции планы Кремля изменились.

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