Никаких признаков: гендиректор МАГАТЭ категорически опроверг ложь Кремля о "грязной бомбе" в Украине

Мы действовали немедленно, осмотрели три объекта, ничего не нашли, – сказал Гросси.

Информацию о том, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии не нашли никаких признаков того, что Украина близка к подготовке или созданию "грязной бомбы", высказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об этом Гросси сказал на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

"За несколько дней мы собрали инспекционную группу, выехавшую на три объекта. Мы подтверждаем, что не было никаких доказательств перенаправления или иного нецелевого использования ядерного материала", – сказал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, его агентство не могло проигнорировать обвинения России в создании "грязной бомбы" в Украине.

Фейк о "грязной бомбе", который запустила Россия: что известно

Ранее, 3 ноября, на сайте международной организации МАГАТЭ выложили отчет о проверке и отсутствии признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в Украине, в чем раньше обвиняла Россия.

Накануне Россия запустила фейк об украинской "грязной бомбе". В российском МИДе поделились фотографиями 10-летней давности из презентаций Словенского агентства по радиоактивным отходам. В словенском правительстве сразу развенчали их.

Тогда же советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал фейки о "грязной бомбе", распространяемой РФ, и напомнил о том, что Украина всегда готова сотрудничать с МАГАТЭ.

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