Никакого бюджетного отдыха: на Бали хотят пускать только богатых туристов

Бали начнет восстанавливать туристический поток после того, как улучшится ситуация с коронавируса.

Власти Индонезии хочет ограничить въезд на остров Бали для бюджетных туристов.

Об этом сообщает thebalisun.com.

Так, министр-координатор по морским делам и инвестиций Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что Бали не позволит бюджетным туристам посещать остров после отмены коронавирусных ограничений.

"Мы будем стремиться к качественному туризма на Бали, поэтому мы не позволим въезд тем, кто хочет отдохнуть бюджетно, как только план восстановления коридора для международных путешественников будет официально введен в действие в ближайшем будущем", — сказал Лухут во время своего визита на Бали.

Чиновник отмечал, что Бали начнет восстанавливать туристический поток после того, как улучшится ситуация с коронавирусом. При этом будут пускать только путешественников с выбранных стран, где есть положительная динамика с отсутствием больных на COVID-19. В то же время путешественников обяжут установить специальное приложение и использовать его для входа в заведения питания, торговые центры и другие популярные среди туристов места.

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