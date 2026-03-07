Никакого истребителя за два года: почему Бельгия тормозит передачу Украине F-16

Бельгия обещала передать Украине истребители F-16, но до сих пор не сделала этого / © Associated Press

Реклама

Несмотря на то, что еще два года назад Бельгия пообещала передать Украине 30 истребителей F-16 , ни один из этих самолетов до сих пор не поступил на вооружение украинских Воздушных сил. Главной причиной такой ситуации является задержка со снабжением новых F-35 для самой бельгийской армии.

Об этом сообщает телерадиокомпания VRT со ссылкой на заявление генерал-майора бельгийских военно-воздушных сил Герта Де Деккера.

Собственные нужды и отсутствие дедлайнов

По словам Де Деккера, Бельгия начнет передачу старых F-16 только после того, как их полностью заменят новейшими F-35. Поскольку процесс обновления бельгийского авиапарка происходит с задержкой, график передачи самолетов Украине также автоматически сдвигается.

Реклама

Бывший премьер-министр Александер Де Кроо обещал передать первые четыре самолета еще до конца 2024 года, однако Де Деккер подчеркнул, что фиксированного дедлайна никогда не существовало. Бельгия планирует полностью вывести из эксплуатации свой парк F-16 до конца 2028 года, а последние поставки истребителей в Украину ожидаются только в 2029 году.

«Изначально в Минобороны заявляли, что сначала должны быть удовлетворены оперативные потребности собственных военно-воздушных сил. Всегда ясно отмечалось, что наша собственная оперативная готовность должна оставаться гарантированной», — пояснил генерал-майор.

Проблемы с обучением пилотов

Еще одной веской причиной задержки является процесс подготовки летного состава. Хотя сами самолеты еще не в Украине, часть из них активно используются в Бельгии для тренировки украинских пилотов и техников. Однако, как отмечают эксперты, обучение оказалось значительно сложнее и продолжительнее, чем ожидалось.

Одним из препятствий стал языковой вопрос, ведь кабина F-16 требует свободного владения английским языком, в то время как большинство украинских пилотов имели опыт управления только советскими самолетами. Кроме того, тактика применения западной авиации нуждается в адаптации к реалиям войны в Украине, где доминируют беспилотники и мощные системы ПВО врага.

Реклама

В ожидании поставок собственных самолетов Бельгия помогает с техническим обслуживанием тех F-16, которые Украина уже получила от других партнеров — Нидерландов, Дании и Норвегии.

Напомним, Зеленский заявил о заметных изменениях в Воздушных силах . Президент сообщил об усилении авиационной компоненты армии и имеющихся договоренностях по поставкам современных боевых самолетов.