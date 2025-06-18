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Никакого перемирия: Трамп ответил, вмешаются ли США в войну против Ирана
Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, будут ли Штаты вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к полной победе над Ираном, чтобы Тегеран не мог угрожать ядерным оружием
Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает CNN.
«Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет — а может, и больше — говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия… Они его используют. Я верю, что они его используют», — сказал президент США.
Трамп в Овальном кабинете говорит, что не стремится к войне с Ираном. «Но если это выбор между тем, чтобы они воевали, имели ли ядерное оружие, то нужно делать то, что нужно. А может, нам не придется воевать», — загадочно сказал он.
Выступая в Белом доме, президент США назвал удары Израиля по Ирану разрушительными.
«Это ужасно», — сказал он. «Мне не нравится видеть всю эту смерть, столько смерти и разрушений».
Он сказал, что Израиль успешно справляется со своими атаками, направленными на демонтаж ядерных объектов Ирана, Трамп считает, что Тегеран был в нескольких неделях от того, чтобы получить ядерное оружие, прежде чем начались атаки.
Будут ли США участвовать в войне против Ирана
Что касается участия США в конфликте, Трамп сказал, что у него есть «идеи по поводу того, что делать», но добавил: «Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до его наступления, потому что, знаете, все меняется. Я имею в виду, особенно с войной, все меняется с войной. Это может переходить из одной крайности в другую».
«У меня вскоре встреча в Военной комнате, Ситуационной комнате, как некоторые люди ее называют. Так что мы встретимся, мы увидим. Мы в разгаре этого», — добавил глава Белого дома.
На вопрос о том, что произойдет при падении иранского режима, Трамп ответил: «У меня есть план на все, но увидим, что будет. Есть еще многое сделать», повторив, что Иран «должен бы» заключить ядерное соглашение.
Трамп снова намекнул, что представители Ирана хотят встретиться и приехать в Белый дом, но этот тезис иранские чиновники решительно возражают.
Позже президент США добавил, что он «не закрыл дверь для встречи с ними (иранцами — Ред.)».
Раньше мы писали, чем вступление США в войну Израиля и Ирана угрожает Украине.