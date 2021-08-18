Никакой демократии, только шариат: талибы рассказали, как будут управлять Афганистаном

Никакой демократии, только шариат: талибы рассказали, как будут управлять Афганистаном

Один из высокопоставленных членов заявил, что "демократической системы вообще не будет".

Террористическая организация "Талибан" заявила, что в Афганистане не будет демократии.

Об этом заявил один из высокопоставленных членов группировки Вахидулла Хашими, информирует Reuters.

"Демократической системы вообще не будет, поскольку она не имеет никакой базы в нашей стране. Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должны применять в Афганистане, потому что это понятно. Это закон шариата, и все", — сказал Хашими.

Он заявил, что присоединится к заседанию руководства талибов, на котором на этой неделе будут обсуждаться вопросы управления страной.

Хашими сказал, что "Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также главарь боевиков анонсировал "некоторые реформы в армии".

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