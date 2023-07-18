Никакой независимости: патриарх Кирилл заявил, что УПЦ МП – неотъемлемая часть РПЦ

Таким образом Кирилл опроверг все заявления руководства УПЦ МП, что они якобы не зависят от Москвы.

Глава РПЦ патриарх Кирилл, который "благословляет" оккупантов убивать украинцев, заявил, что УПЦ МП во главе с митрполитом Онуфрием является неотъемлемой частью РПЦ.

Об этом Z-патриарх заявил во время своей проповеди сегодня, 18 июля.

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Кирилл пожаловался, что так называемая "Святая Русь", под которой он имеет ввиду также Украину и Беларусь, "снова разделилась из-за предательства, желания угодить неким далеко отстоящим от нашей страны (России. – Ред.) политическим силам".

"Сохраняется, хотя и недостаточно ярко выраженное и недостаточно, на мой взгляд, прочное единство Русской Православной Церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать Православную Церковь на Украине (Кирилл демонстративно сказал "на", а не "в" Украине. - Ред.) от полноты Русской Православной Церкви", – заявил Z-патриарх

Таким образом он опроверг все заявления руководства УПЦ МП, которое пытается убедить украинцев, что не имеет отношения к Москве и РПЦ.

Также Кирилл цинично заявил, что РФ ведет войну "не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы".

Отметим, что глава РПЦ патриарх Кирилл регулярно поддерживает оккупантов, которые едут убивать украинцев или уже вернулись с войны. Ранее он заявил, что российские мобилизованные, погибшие в Украине, попадут в рай.

Недавно он объявил "Всероссийский молебен о победе" над Украиной.

В свою очередь синод УПЦ МП до сих пор не осудил Z-патриарха Кирилла, оправдывающего российскую агрессию против Украины.

УПЦ МП и война

УПЦ МП упорно продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае прошлого года в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию (независимость).

Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре УПЦ МП хочет избежать закона "2662", который призван переименовать ее, ведь она имеет свой руководящий центр в стране-агрессорке.

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