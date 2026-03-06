"Никакой сделки не будет": Трамп объявил Ирану ультиматум

Дональд Трамп / © Associated Press

США не будут заключать с Ираном никакого соглашения и намерены принять только его безоговорочную капитуляцию.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого, и после избрания великого и приемлемого лидера (или лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать над тем, чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению, сделав его экономически большим, лучшим и более сильным, чем когда-либо прежде», — написал американский лидер.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что Иран ждет «большое будущее».

«Сделаем Иран снова великим MIGA», — написал президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи. Он признал, что Моджтаб Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, является наиболее вероятным преемником, но в то же время четко дал понять, что считает такой результат неприемлемым.

По словам Трампа, США хотят видеть во главе Ирана человека, способного принести «гармонию и мир», иначе через несколько лет конфликт может возобновиться.

Война США против Ирана: заявления Трампа

Напомним, недавно Трамп заявил, что Иран пошел на контакт после ударов США. По его словам, Тегеран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил, и он согласился провести разговор. Впрочем, добавил глава Белого дома, Иран должен был раньше пойти на компромисс, однако медлил с этим.

В то же время президент США анонсировал новую «большую волну» ударов по Ирану. Он отметил, что «все происходит очень хорошо», но «большая волна даже не состоялась, она наступит вскоре».

По словам американского лидера, военная операция против Ирана может продлиться ориентировочно четыре недели. Трамп оценивает, что ход операции пока соответствует плану, а удары США и союзников оказались более эффективными, чем ожидалось.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что ход войны против Ирана превосходит ожидания Вашингтона. По его словам, результаты военной кампании можно оценить даже выше максимальной оценки.