Министр иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли заявил, что его страна будет до последнего поддерживать украинцев в войне, которую начала Россия.

По его словам, Лондон будет с Украиной, пока война не будет выиграна украинским народом. Он подчеркнул, что поддержка будет продолжаться, пока не будет восстановлена территориальная целостность нашего государства.

Об этом дипломат сказал в своем выступлении на конференции Консервативной партии, сообщает издание Sky News.

"Мы будем их поддерживать, пока последний российский танк не оттащит последний украинский тягач", — подчеркнул Клеверли.

Британский глава МИД отметил, что нужна стратегическая выносливость, чтобы довести поддержку Киева до конца. Если это не будет сделано, каждый потенциальный агрессор получит сообщение, что решительность мира хрупка, добавил он.

"И если вы слушаете эту речь, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне сказать ясно: мы никогда не признаем аннексию Луганска, или Донецка, или Херсона, или Запорожья, или Крыма", — подчеркнул Джеймса Клеверли.

Как сообщалось, немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок считает, что пока нет шансов на то, что переговоры положат конец войне, которую Россия начала против Украины. По словам дипломатки, предложения российского президента-диктатора Владимира Путина противоположны миру.

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