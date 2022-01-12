"Никогда не видели таких цифр": во Франции заявили о новом рекорде по COVID-заболеваемости

Новый штамм COVID-19 "Омикрон" уже стал доминирующим во Франции.
Во Франции во вторник, 11 января, зафиксировали 368 149 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений с начала пандемии.
Об этом сообщает AFP.
Предыдущий рекорд в стране установили 5 января, когда за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 332 252 человека. С того момента во Франции дневной показатель больных еще два дня подряд превышал 300 тысяч.
Отмечается, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" уже стал доминирующим во Франции, а семидневное скользящее среднее значение новых случаев заболевания во вторник возросло до 280 тысяч.
"Мы никогда раньше не видели таких цифр с начала кризиса в области здравоохранения", — подчеркнул французский министр здравоохранения Оливье Веран.
К середине января правительство страны надеется ввести так называемый "пропуск вакцинации", который сделает COVID-прививку обязательной для всех, кто хочет ходить в рестораны или посещать мероприятия в помещении.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.