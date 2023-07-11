Никогда нельзя оглядываться на Москву: Зеленский эмоционально выступил на площади в Вильнюсе

Зеленский подчеркнул, что благодаря украинским защитникам никогда не будет депортации из балтийских стран в Сибирь, а литовцам не придется воевать против российских солдат

Во вторник, 11 июля, президент Владимир Зеленский выступил перед многолюдным митингом в поддержку Украины в Вильнюсе.

Перед своим выступлением Зеленский выкрикнул "Слава Украине", на что площадь ему громко ответила "Героям Слава". Президент пошутил, что чувствует себя в Вильнюсе "как дома".

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"Здесь, в Вильнюсе, мы видим прогресс Европы. Здесь люди знают, что такое безопасность и как ее добиться. И знают, что безопасность – это вместе с Украиной. Благодарю вас за четкую позицию по приглашению Украины в НАТО. Украинские флаги на литовских улицах однозначно доказывают: мы уже союзники. И Украина защитит и свою, и вашу свободу. И никогда, и никому нельзя оглядываться на Москву", — подчеркнул глава государства. .

Зеленский привез с собой украинский флаг, отправленный из охваченного боями города Бахмута, сказав, что это символ того, что Литве и остальной Европе никогда не придется воевать с российскими солдатами, потому что в Европе не будет войны.

"Сегодня в Вильнюсе – боевое знамя из Бахмута. И он означает, что никогда снова литовцам не придется воевать против российских солдат. Это значит, что никогда не будет депортации из балтийских стран в Сибирь. Никогда снова не будет разделений Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и "зимних войн" против свободы Финляндии. Никаких оккупаций в Европе больше не будет", – громко сказал Зеленский.

Он отметил важность и справедливость желания Украины вступить в НАТО.

"Сегодня я поехал в путь сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора. И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем все... Разве это слишком большое желание. НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", – сказал президент.

По его словам, в руинах Бахмута и на полях других битв в Украине останутся разбитыми российские имперские амбиции.