"Никогда раньше не было большего риска тотальной войны": Брэнсон призвал мировых бизнесменов объединиться против России

"Никогда раньше не было большего риска тотальной войны": Брэнсон призвал мировых бизнесменов объединиться против России

Бренсон говорит, что во время частных разговоров россияне выступали против военного вторжения в Украину, однако ни один из них не хотел высказать свою позицию публично.

Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне агрессии со стороны России.

Об этом он написал в своей статье.

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"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", — написал Брэнсон.

По его словам, лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины. Однако никогда раньше " не было большего риска тотальной войны на европейской земле, которая не служит справедливой или законной цели".

"Пока кому-либо из нас трудно скрыть свое возмущение. Что в 2022 году делает одна страна, собирая танки у границ другой?", — пишет бизнесмен.

Брэнсон вспомнил, что восемь лет назад он совместно с другими мировыми бизнесменами начали прилагать усилия, чтобы мобилизовать лидеров российского и украинского бизнеса инициировать мирное урегулирование конфликта между своими странами.

"Я помню многочисленные глубокие встречи и звонки с лидерами и экспертами в политике и бизнесе, и мы гораздо лучше понимали динамику властей, подогревающих этот конфликт", — рассказывает Брэнсон.

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По его словам, ни один из россиян, с которыми бизнесмены разговаривали, хоть приватно и выступал против российского военного вмешательства, однако не желал высказать свою позицию публично.

"Мы обнародовали заявление бизнеса, которое с радостью подписали западные и украинские бизнесмены, но нам не удалось получить никакой подписи от России, поскольку их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", — объясняет миллиардер.

Брэнсон пишет, что все, с кем он по этому поводу общался, были единственными во мнении, что любая война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия. Он подчеркнул, что украинцы будут "защищать свои дома, села и города".

"Во-первых, это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира и разрушит российскую экономику. И, конечно, это нанесет огромный ущерб и страданиям людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире с обеих сторон границы. Как всегда, основное бремя агрессии будет нести мирное население", — написал бизнесмен.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского навестить Москву, чтобы обсудить нормализацию отношений.

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