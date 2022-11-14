Никогда такого не было – и вот опять: Венгрия отказалась тренировать украинских бойцов в рамках миссии ЕС

Венгрия, поддерживающая дружеские отношения со страной-террористкой Россией, отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС, а также не будет финансировать эту тренировочную миссию.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире одного из местных телеканалов.

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"Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств", — сказал министр.

Он подчеркнул, что его страна призывает Россию и Украину урегулировать войну дипломатично – вести переговоры. Кроме того, глава МИД добавил, что во время голосования по принятию решения о тренировочной миссии для украинских сил Венгрия воздержалась.

Стоит отметить, что тренировочная миссия рассчитана на два года. На обучение ЕС должен выделить 106,7 млн евро. Тренировки украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.

Отношения России и Венгрии

Венгрия поддерживает хорошие дипломатические отношения с Россией. Даже после вторжения Путина в Украину и открытия ужасающих военных преступлений Венгрия продолжает поддерживать с ней дружественные дипломатические отношения.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана называют другом российского диктатора Путина. Он неоднократно призывал ЕС отменить антироссийские санкции, введенные из-за агрессии в Украине.

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова раскритиковал санкции Евросоюза против России, назвав их "неудачными", и попытался объяснить, почему он, как лидер Венгрии, призывает к прекращению огня в Украине и мирным переговорам.

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