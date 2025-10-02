Украинец бросился на полицейскую машину зубами. Полицейские не могли поверить в это / © rmf24.pl

В Польше 28-летний украинец устроил переполох, что даже полицейские заявили — никогда раньше не слышали о чем-то подобном.

Об этом пишут польские издания RMF24 и Fakt.

Сообщается, что пьяный украинец угрожал преступлением двум своим соотечественникам. На место происшествия немедленно был отправлен патруль.

Агрессивный 28-летний участник инцидента, после того как его сопровождали в полицейскую машину, все еще отказывался успокаиваться и нанес довольно необычный ущерб имуществу. Украинец вылил свою злобу на дверях полицейского автомобиля, схватив зубами уплотнитель на дверях машины и откусил его кусок, также повредив лакокрасочное покрытие.

Как отмечает полиция, патрульные работают в разных условиях и провели сотни вмешательств, но с кусанием они столкнулись впервые.

Агрессивный гражданин Украины был взят под стражу полицией. В отделении полиции ему выдвинули три обвинения в угрозах преступлением и причинении имущественного ущерба.

Оказалось, что у мужчины раньше были проблемы с законом в Польше. Поэтому во вторник, 30 сентября, 28-летнего украинца передали украинской пограничной службе. Мобилизировали его сразу на границе, пока неизвестно.

Ранее из Польши депортировали украинца, разместившего в сети видеоролик с угрозами поджога из-за отмены финансовой помощи.