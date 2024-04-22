"Никому не советую туда ехать": российский военный рассказал о том, как чудом выжил в Украине (видео)

Российский военный из Северной Осетии рассказал о том, как ему удалось выжить в Украине. Он попал в плен в Запорожском направлении.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Пленный армии РФ рассказал, как выжил в Украине

"Меня хотели аннулировать"

46-летний Олег Кокоев родом из Северной Осетии, село Эльхотово. Он стрелок 70-го мотострелкового полка, попал в плен на Запорожском направлении. По словам солдата, он подписал контракт с МО РФ "вместо" очередного тюремного срока.

Кокоев рассказал, что имел конфликт с инструктором-вагнеровцем, который решил его "аннулировать". Так, последний специально отправил солдата на мотоцикле штурмовать позиции ВСУ — без оружия и средств защиты. Расчет был на то, что он не вернется живым.

Оккупант был удивлен, что в плену к нему отношение гораздо лучше, чем со стороны командиров в армии РФ, хотя российских военных регулярно агитируют не сдаваться в плен, пугая тем, что украинцы якобы будут издеваться над ними.

Ранее пленник из армии РФ рассказал об отношении кадыровцев к россиянам.

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