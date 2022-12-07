Никто не бомбил, но жители российского города сидят без отопления и горячей воды

Старые трубы не выдержали мороза, произошла авария на тепломагистрали.

Жители Курска, расположенного недалеко от границы Украины, остались без тепла и горячей воды. Причина – прорыв участка тепломагистрали, который произошел из-за резких температурных колебаний, потому что трубы сильно изношены. Без отопления сидят 40 тысяч человек.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграмм-канале.

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"Завершить демонтаж поврежденного участка сети планируется к 20.00 и уже ночью смонтировать новый. К утру 8 декабря специалисты должны заполнить теплосети и возобновить подачу горячей воды и отопления в детские сады, школы и 162 жилых дома", — говорится в сообщении чиновника.

Он заявил, что участок трубопровода, на котором произошла авария, подвергается коррозионному износу из-за периодического подтопления ливневыми водами.

В Курской области начали формировать отряды терробороны и народной дружины

В Курской области, откуда русские войска регулярно обстреливают территорию Украины, недавно объявили о начале формирования народной дружины. Губернатор региона заявил, что добровольцы после отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию области. Губернатор называет отбор "серьезным".

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