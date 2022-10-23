"Никто не думал, что мы сможем это сделать": еврокомиссар заявил об окончательном отделении от газа России

С началом полномасштабной войны России против Украины достижение энергонезависимости ЕС от РФ прогнозировалось до 2027 года.

Европейский Союз успешно добился энергетической независимости от России во время войны в Украине.

Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью французской радиостанции RTL.

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа. Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. на 40%. Теперь – всего на 7%", – сказал Тьерри Бретон.

Также еврокомиссар подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером для России, а Европе удалось заменить 155 млрд кубометров газа из других источников. В то же время, стоимость этого газа возросла.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал нынешнюю путинскую Россию "ненадежным торговым партнером". По его словам, ставка Путина на газовый шантаж не сработала. Более того, Германии удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

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