Никто не хочет покупать: в море из-за санкций находится рекордное количество российских танкеров с нефтью

Никто не хочет покупать: в море из-за санкций находится рекордное количество российских танкеров с нефтью

Количество грузов Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества – это также новый максимум, добавил Сейгл.

Рекордное количество российских танкеров с нефтью стоят в море из-за санкций.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram.

Никто не хочет ее покупать, поэтому сейчас в море находится около 62 млн баррелей Urals, что в три раза больше, чем до начала войны.

Трейдеры пытаются найти покупателей на нефть, но желающих нет.

Также информационное агентство Reuters напомнило о том, что США и другие страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения в Украину, а другие избегали приобретения грузов, опасаясь будущих санкций. Европейская комиссия рассматривает эмбарго на российскую нефть.

Объем сырой нефти Urals в море втрое превышает средний довоенный, говорят в аналитической компании Vortexa.

"Цифры, показывающие, что российский экспорт все еще относительно высок, не показывают полной истории", — сказал эксперт по энергетическим вопросам Клэй Сейгл.

"Российская нефть в море продолжает скапливаться", — подчеркнул он.

Часть нефти может быть в пути к нераскрытым покупателям, а другая может быть непроданным грузом, говорят трейдеры.

Напомним, в Черном море увеличилось количество кораблей государства-террористки России. Среди них корабли и большие десантные лодки, в том числе крылатые ракеты на бортах.

Читайте также: