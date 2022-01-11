"Никто не имеет права закрывать дверь ногой": постпред США в НАТО объяснила позицию Альянса на переговорах с Россией

Требование неприсоединения Украины к НАТО противоречит политике открытых дверей, проводимой НАТО.

Постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит заявила, что переговоры с Россией, которые начнутся в Брюсселе в среду, 12 января, не изменят политику открытых дверей Альянса.

Как сообщает CNN, об этом американская дипломат заявила во вторник, 11 января, из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Джулиан Смит напомнила, что накануне Россия продолжала требовать гарантий, что Украине никогда не разрешат присоединиться к НАТО. Однако такое требование, по ее словам, противоречит политике открытых дверей, проводимой Альянсом.

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"Никто не может требовать изменения политики расширения НАТО. Дверь остается открытой. Никто не имеет права закрывать их ногой. И любое решение о расширении будет приниматься в диалоге между Альянсом и страной, о которой идет речь", — сказала она.

Постпред США также подчеркнула, что в ходе предварительных консультаций с союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из стран Альянса не хочет вести переговоры о возможном пересмотре политики открытых дверей.

По словам дипломатки, на переговорах темами для обсуждения будут вопросы установления "некоторых взаимных ограничений" на военные учения и расположение ракет.

Напомним, в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США по так называемым "гарантиям безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

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