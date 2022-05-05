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"Никто не скроется": на Фиджи арестовали суперьяхту подсанкционного российского олигарха Керимова — Минюст США

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"Никто не скроется": на Фиджи арестовали суперьяхту подсанкционного российского олигарха Керимова — Минюст США

Getty Images

США продолжают выискивать по всему миру дорогие активы российских олигархов, после чего конфискуют их. В этот раз на Фиджи нашли и арестовали яхту Amadea стоимостью $450 млн, принадлежащую подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

Сулейман Керимов, включенный в западный список санкций, является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина.

Американские официальные лица заявили, что 348-футовая роскошная яхта российского олигарха была пришвартована в порту Лаутока, Фиджи и изъята местными правоохранительными органами по запросу Министерства юстиции США, сообщает CNN.

"Этот захват яхты должен показать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не сможет укрыться — даже в самой отдаленной части мира. Мы будем использовать все средства для обеспечения выполнения санкций, введенных в ответ на неоправданную и неоправданную войну России в Украине", – прокомментировала решение суда заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Американские чиновники утверждают, что разбогатевший на золоте Керимов приобрел яхту после того, как его внесли в санкционный список США 2018 года. Также они утверждают, что Керимов нарушил законодательство США, используя банковскую систему США для проведения трансакций в долларах для покрытия расходов на яхту, согласно свидетельству ФБР. Расходы на содержание яхты составляют от 25 до 30 миллионов долларов в год. Яхта проплыла по Карибскому морю через Панамский канал в Мексику, а затем прибыла на Фиджи 12 апреля, сообщили власти.

Как пишет издание, сам Керимов был задержан во Франции в 2018 году после того, как он привез в страну 20 миллионов евро в чемоданах, не сообщив о деньгах налоговым органам. Его подозревали в отмывании денег из-за виллы. Первоначальные обвинения были сняты, но в 2019 году французские власти начали новое налоговое расследование.

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