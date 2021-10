Никто не вмешался: в поезде в США бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину

По словам полиции, в поезде находилось достаточное количество пассажиров, чтобы вмешаться в инцидент.

В американском штате Пенсильвания в поезде близ Филадельфии изнасиловали женщину. Ни один пассажир не попытался помешать нападающему.

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает The Hill.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 13 октября, около 22:00 по местному времени. К пассажирке поезда подошел неизвестный мужчина, который несколько раз попытался "прикоснуться к ней неподобающим образом".

Несмотря на то, что потерпевшая оказывала сопротивление, злоумышленнику удалось раздеть ее и изнасиловать. Нападение заметил сотрудник Транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA), который вызвал полицию.

"В поезде были и другие люди, которые были свидетелями этого ужасного инцидента, и его, возможно, остановили бы раньше, если бы кто-то из пассажиров позвонил в службу "911", — отметили в SEPTA.

Представитель департамента полиции Верхнего Дарби, ведущего расследование, Тимоти Бернхардт указал, что в поезде находилась достаточное количество пассажиров, чтобы вмешаться в инцидент.

"Я поражен теми, кто ничего не сделал, чтобы помочь этой женщине, — поделился он. — Любой из тех, кто был в этом поезде, должен посмотреть в зеркало и спросить, почему он не вмешался и почему он ничего не сделал" .

В преступлении подозревают 35-летнего бездомного Фистона Нгоя. После задержания ему предъявили несколько обвинений, в частности в непристойном нападении без согласия с отягчающими обстоятельствами, изнасиловании и сексуальном насилии. Сейчас мужчина находится под арестом, адвоката у него нет.

Как сообщалось, Анастасия Луговая, которую еще летом прошлого года жестоко избил и чуть не изнасиловал пьяный пассажир в поезде "Киев — Мариуполь", получила 100 тысяч гривен моральной компенсации от "Укрзализныци".

Анастасия Луговая, которую год назад избили в поезде "Мариуполь-Киев", до сих пор судится с "Укрзализныцей"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку