"Никто не знает, что с ним сделали": в России Лавров обвинил в убийстве Навального Германию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров традиционно пытается снять с России ответственность за убийства – на этот раз Навального. Он обвиняет в этом Германию.

Об этом он заявил в ходе общения с так называемой российской прессой.

По его словам, никто не знает, что с оппозиционером сделали в Германии, где обнаружили, что он был отравлен "Новичком".

“Если говорить, конкретно, о Навальном. Никто не знает, что с ним сделали на территории Германии. Помните, когда ему стало плохо в самолете – самолет был приземлен. Немцы по просьбе супругов попросили его срочно забрать. Когда он очутился в Германии, в гражданской клинике ничего не нашли у него из того, в чем нас обвиняли. Перевели в клинику Бундесвера и уже там определили, что некий "Новичок" обнаружен в его организме", — сказал Лавров.

Напомним, что в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что с начала октября 2023 года разрабатывался план по освобождению Алексея Навального по исправительной колонии.

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