Сергей Гришин также известен тем, что за 15 млн. долларов продал свой особняк в Санта-Барбаре принцу Гарри.

Умер российский миллиардер, совладелец "РосЕвроБанка", венчурный инвестор, изобретатель такого способа мошенничества, как схемы авизо Сергей Гришин.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне олигарх попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии из-за нарушения мозгового кровообращения. Впоследствии он скончался от сепсиса.

Сергей Гришин известен своими утверждениями о причастности к экономическому коллапсу в 90-х в России. Он являлся автором распространенного мошенничества по авизо и их использованием. Ущерб от сделок для экономики РФ оценили в триллионы рублей.

"Многие думают, это чеченцы придумали схему по Авизе. Это не так. Ее придумал я. Это была самая большая схема мошенничества, потому что никто не знал точно сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготовлял дубликат авизо, вроде бы оригинал утерянный. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью подделана и ничем не была подкреплена", — рассказывал Сергей Гришин.

Обращаясь в 2018 году к тогдашнему 45 президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить американское гражданство, Гришин заявлял, что "в Эстонии и России украл так много денег, что даже не может назвать точную сумму, потому что этого не знает никто".

Гришин также известен тем, что за 15 млн долларов продал свой особняк в Санта-Барбаре принцу Гарри и его супруге Меган Маркл.

Накануне ФСБ России якобы "предотвратила покушение" на бизнесмена, владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

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