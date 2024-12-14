Никто никого не выбирал: Зурабишвили сделала первое заявление после выборов в Грузии

Она охарактеризовала избирательный процесс как "глумление над демократией".

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты президентских выборов, состоявшихся 14 декабря.

Об этом сообщило издание "Эха Кавказа".

"Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", — отметила Зурабишвили.

Она обратилась к своим сторонникам, которые пришли к президентской резиденции, подчеркнув, что эти события не остановят Грузию на пути в Европейский Союз.

В X президент охарактеризовала выборы как "глумление над демократией". Она также напомнила, что год назад страна получила статус кандидата на вступление в ЕС, который стал "днем консенсуса народной радости и больших эмоций".

"В течение года одна партия уничтожала этот прекрасный случай и строила репрессивный авторитарный режим", — заявила Зурабишвили.

Напомним, бывшего футболиста Кавелашвили избрали новым президентом Грузии.

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