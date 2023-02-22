Никто в мире не вспоминает речь Путина: как Байдену удалось переиграть главу Кремля

Во вторник, 21 февраля, с выступлениями выступили президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин, но обращения последнего мировые СМИ даже не упоминают. Американскому лидеру удалось переиграть главу Кремля.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Первая причина, как Жирнов отметил, что в обращении Путина не было ничего нового, а выступление Байдена к годовщине полномасштабной войны в Украине было искренним. Во-вторых, глава Белого дома, посетив накануне Киев, создал информационный повод.

"Безусловно, и в этом смысле Байден его переиграл. Переиграл в коммуникации, потому что он создал информационный повод вчера, когда приехал в Киев. Это огромное событие. Впервые за 15 лет приехал президент США в находящуюся под агрессией иностранного государства страну", – сказал он.

Также, по мнению Жирнова, важен момент, что Байден выступал после Путина.

"Байден дал Путину выступить утром, а вечером провозгласил речь в Варшаве, которая перебила все информационные поводы. Теперь все СМИ будут обсуждать именно речь Байдена, а не Путина", – убежден он.

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Выступление Путина и Байдена 21 февраля

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием в Федеральное собрание РФ. Во время своего обращения диктатор снова озвучил пропагандистские нарративы пропаганды РФ. Он обвинил Украину и Запад в разрешении войны, пригрозил миру глобальным конфликтом, объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке к ядерным испытаниям.

В Офисе президента речь президента России Владимира Путина назвали "брежневской", а также отметили, что глава Кремля таким образом зафиксировал свое намерение на совершение преступления в отношении Украины.

А вечером этого дня с речью выступил президент США Джо Байден, во время которой лидер Америки пообещал поддержку Украине и Молдове, обратился к россиянам и напомнил РФ о 5 статье НАТО.

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