Низкое давление, ветер 40 м/c и -20: как при спуске с Эльбруса погибло пять туристов (фото, видео)

Низкое давление, ветер 40 м/c и -20: как при спуске с Эльбруса погибло пять туристов (фото, видео)

На гору вместе с туристами шло четверо профессионалов.

Во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли пять альпинистов, а 14 участников тургруппы, которые находились на высоте 5400 метров, удалось спасти.

Организаторы похода рассказали в своем Instagram, как спасалась группа и от чего погибли альпинисты.

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Отмечается, что две группы альпинистов попали в шторм на спуске с вершины. 16 туристов сопровождали четыре профессионалы. Около 10:00 они поднялись на плато вершины. Впрочем, одной девушке стало плохо, а потому ее спустили спустили на Седловину с помощником инструктора Игорем Даньков. Через час девушка умерла на руках у мужчины.

Группа пошла дальше. Впрочем, за 10-15 минут резко упало давление. "Ветер стал дуть снизу вверх и начался сильный шторм, видимость из-за плотного снега была не более полметра", — сообщают организаторы похода.

Гид обозначил место, где было тело погибшей, рюкзаком. Несколько часов Даньков ждал группу и пытался сообщить спасателям. Впоследствии решил идти самостоятельно. Он сообщил координаторам о трагедии.

Остальные участники группы и три гиды также начали спускаться вниз. Они решили разделиться на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания.

"Во время спуска с плато на Седловину произошел срыв связки. Один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло еще два участника. При спуске два участника потеряли сознание. Их транспортировали до станции Гарабаши 3900 м. Там они умерли, не приходя в сознание. Таким образом общее количество погибших 5 человек из 20", — говорится в сообщении Еlbrus.guide.

Среди погибших — четверо женщин 1981-1985 годов рождения, а также мужчина 1982 года рождения.

Часть участников отказалась от медицинской помощи. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика.

Спасательная операция длилась более семи часов. Поиски усложнили сильный ветер до 40 м/c и низкая температура -20 градусов мороза, сообщает телеграмм канал Mash. Поиски также были тяжелые, потому что группа разошлась.

Видео спасения туристов:

Mash опубликовал видео, на котором туристы за несколько часов до того, как окажутся в ловушке и будут заблокаванимы на горе. Альпинисты почти дошли до вершины. Они веселые и улыбчивые. На подножии Эльбруса солнечно, нет осадков.

Как сообщалось, 23 сентября группа из 20 человек, в том числе 16 участников и 4 гидов, поднялась на высоту 5,4 тыс. Метров на Эльбрус и пригласила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. В группе альпинистов, застряла на Эльбрусе, находились люди из более 10 регионов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутская, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска. Все старше 30 лет, большинство — без опыта.

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