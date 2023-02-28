"НЛО" добрались до Москвы и Санкт-Петербурга: что известно о ночной атаке беспилотников на Россию

С ночи 27 февраля до утра 28-го по всей России прокатилась волна атак "неизвестными беспилотниками". Некоторые из них направлялись, вероятно, к российским газовым и нефтяным хранилищам, ведь упали в нескольких метрах от целей.

Беспилотники, в частности, долетели до Белгородской и Брянской областей, Краснодарского края и даже Санкт-Петербурга и Подмосковья.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке БПЛА на Россию.

Так, поздно вечером 27 февраля в Белгороде упали три беспилотника. По информации российского Telegram-канала Mash, беспилотники летели в сторону электрической подстанции. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал, но есть небольшие разрушения.

Нефтебазу "Роснефти" в Туапсе также атаковали неизвестные беспилотники. По информации местных телеграмм-каналов, они были начинены взрывчаткой. В то же время официальные источники говорят только о "двух неустановленных летательных аппаратах". Сами же местные говорят, что на нефтебазе было слышно два взрыва.

Российский телеграмм-канал Baza утверждает, что дроны упали в 100 метрах от нефтехранилища. В результате повреждения получила бойлерная, а рядом с домом нашли две воронки глубиной полтора метра. Российский канал Astra также отмечает, что недалеко от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ. Местные власти атаку беспилотников не комментировали. По их утверждению, пожар произошел в хозяйственном здании и не достал до нефтяных резервуаров.

В ночь на 28 февраля в Адыгее (Краснодарский край) также упал "неустановленный летательный аппарат". По словам руководителя республики Мурата Кумпилова, аппарат приземлился в поселке Новый в Гиагинском районе — примерно в 90 километрах от Краснодара и 160 километрах от Туапсе. Никто не пострадал, незначительно повреждена хозяйственная постройка фермы.

Еще один беспилотник был сбит над Суражским районом Брянской области. Глава региона Александра Богомаза рассказал об этом утром 28 февраля, обвинив ВСУ в запуске дрона. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Других подробностей Богомаз не дал.

Атака беспилотниками на Санкт-Петербург и Подмосковье

В крупных городах России тоже было неспокойно. Воздушное пространство над Санкт-Петербургом также закрывали из-за "неизвестного объекта". Первые сообщения о том, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, появились около 10:20 по киевскому времени 28 февраля.

По информации Baza, в Петербурге ввели план "Ковёр", объявляемый при незаконном пересечении границы, а также с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов. В воздух, сообщили СМИ, подняли истребители. Минобороны РФ передало в службу Пулково информацию о том, что в 160–200 километрах от Петербурга был замечен неизвестный объект. Местные СМИ сообщали, что этот объект "похож на большой беспилотник".

Около 11:50 мск небо над Петербургом снова открыли для полетов, а Пулково снова начал принимать рейсы.

В Подмосковье же беспилотник упал прямо рядом со станцией "Газпрома". По данным российских телеграмм-каналов, дрон обнаружили в 100 метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в селе Губастово Коломенского района. По предварительным данным, взрыва после падения беспилотника не произошло. Власти Подмосковья, Минобороны РФ и "Газпром" эти сообщения пока не комментировали.

Как в России комментируют атаку беспилотниками

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 28 февраля якобы ВСУ применили беспилотники, чтобы атаковать объекты в Краснодарском крае и Адыгее. По информации РФ, дроны были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.

"Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес ущерба атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — сообщили в российском министерстве обороны.

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