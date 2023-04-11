НЛО в Москве и воздушный шар под Санкт-Петербургом: Россию атаковали неизвестные объекты (фото)

Неизвестные летающие объекты зафиксировали в России. Один из них обнаружили вблизи станции метро "Курская" в Москве. Другой нашел на своем дачном участке житель Ленинградской области.

Соответствующие кадры опубликовали местные Telegram-каналы.

В Москве очевидцы сфотографировали непонятное пятно в небе. Оно быстро продвигалась в сторону области к юго-востоку.

Фото: Mash

"Объект не похож на тарелку инопланетян в традиционном представлении, но достаточно велик, чтобы рассмотреть его на большом расстоянии", — говорится в источнике.

А в Ленинградской области на дачный участок приземлился воздушный шар с "датчиком", реагировавший на движение и сигнал.

Фото: "Двач"

Что именно за объекты "посетили" РФ, с какой целью и кем были запущены, пока неизвестно.

Фото: "Двач"

Напомним, накануне в центре столицы РФ раздался взрыв. Местные источники сообщили, что причиной взрыва стало якобы замыкание высоковольтной проволоки.

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