Но есть побочные эффекты: при COVID-19 могут применять препарат от астмы, который одобрили в Англии

Препарат будут назначать пациентам с астмой, у которых болезнь не поддается лечению обычными методами.
Лекарства от астмы, которые также могут быть эффективными в лечении коронавируса, одобрили в Англии. Речь идет о препарате под названием "Дупилумаб".
Соответствующее решение принял Национальным институтом здравоохранения и ухода за медициной Англии, пишет Sky News.
Препарат моноклональное антитело - из семейства лекарств, которое также используется для лечения COVID - которое также назначается при тяжелой экземе и синусите. Отмечается, что препарат будут использовать, когда организм пациента уже не будет реагировать на привычные методы лечения.
Лекарства будут назначать тем пациентам, которые имеют тяжелую стадию астмы с воспалением второго типа, которые перенесших не менее четырех тяжелых приступов астмы за последний год.
Кроме того, отмечается, что препарат может вызвать побочные эффекты, среди которых воспаление, головные боли и реже тяжелые аллергические реакции.
К слову, этот препарат также еще весной был одобрен для использования в Шотландии.
Напомним, исследователи в Израиле заявили, что препарат, которым лечат больных СПИДом, так же эффективен против коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошел первую стадию клинических испытаний.
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