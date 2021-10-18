Но есть побочные эффекты: при COVID-19 могут применять препарат от астмы, который одобрили в Англии

Но есть побочные эффекты: при COVID-19 могут применять препарат от астмы, который одобрили в Англии

Препарат будут назначать пациентам с астмой, у которых болезнь не поддается лечению обычными методами.

Лекарства от астмы, которые также могут быть эффективными в лечении коронавируса, одобрили в Англии. Речь идет о препарате под названием "Дупилумаб".

Соответствующее решение принял Национальным институтом здравоохранения и ухода за медициной Англии, пишет Sky News.

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Препарат моноклональное антитело - из семейства лекарств, которое также используется для лечения COVID - которое также назначается при тяжелой экземе и синусите. Отмечается, что препарат будут использовать, когда организм пациента уже не будет реагировать на привычные методы лечения.

Лекарства будут назначать тем пациентам, которые имеют тяжелую стадию астмы с воспалением второго типа, которые перенесших не менее четырех тяжелых приступов астмы за последний год.

Кроме того, отмечается, что препарат может вызвать побочные эффекты, среди которых воспаление, головные боли и реже тяжелые аллергические реакции.

К слову, этот препарат также еще весной был одобрен для использования в Шотландии.

Напомним, исследователи в Израиле заявили, что препарат, которым лечат больных СПИДом, так же эффективен против коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошел первую стадию клинических испытаний.

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