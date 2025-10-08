Нобелевская премия 2025 в области химии: кто получил и что было открыто

Нобель / © www.nobelprize.org

Нобелевский комитет 8 октября 2025 года объявил лауреатов премии по химии. Высшую научную награду в этом году получили трое выдающихся ученых: японский химик Сусуму Китагава, британский ученый Ричард Робсон и американский исследователь Омар Ягхи.

Об этом официально сообщила пресс-служба Фонда Нобеля.

За что ученые получили Нобеля

Награда присуждена за разработку металлоорганических каркасов (MOF — Metal-Organic Frameworks) — новейших материалов с уникальной структурой, которые имеют огромное практическое значение для науки и промышленности.

Лауреаты создали новый тип молекулярных конструкций, состоящих из ионов металлов и длинных органических молекул. В результате эти соединения формируют кристаллические решетки с большими полостями, через которые могут проходить газы или жидкости. Такое строение открыло путь к созданию материалов, способных:

улавливать углекислый газ,

получать воду прямо из воздуха,

хранить токсичные газы,

ускорять химические реакции.

Ученые фактически заложили основу новой архитектуры на молекулярном уровне, где химики могут «настраивать» свойства материала в зависимости от потребностей — от проводимости до избирательного поглощения веществ.

Как развивалась идея

Начало исследований еще в 1989 году положил Ричард Робсон. Он первым соединил ионы меди с органическими молекулами, образовав кристалл, похожий на бриллиант, но с большим количеством полостей внутри. Хотя созданный им материал оказался неустойчивым, именно это открытие стало отправной точкой для дальнейших разработок.

В 1990-х годах к исследованиям присоединились Сусуму Китагава и Омар Ягхи, которые усовершенствовали методику создания металлоорганических каркасов. Они доказали, что такие структуры могут быть гибкими, стабильными и управляемыми, то есть пригодными для практического применения. С тех пор химики разработали десятки тысяч вариаций MOF, каждая из которых имеет свои особые свойства.

Сегодня эти материалы активно используются для очистки воды, переработки промышленных выбросов, нейтрализации токсичных веществ и даже получения питьевой воды в пустынях.

Значение открытия

Металлоорганические каркасы — это одно из самых перспективных направлений современной химии. Они сочетают в себе высокую стабильность, низкий вес и способность «захватывать» молекулы определенного типа. Именно эти свойства открывают путь к зеленым технологиям будущего, включая очистку атмосферы от CO₂, создание энергоэффективных сенсоров и новых типов катализаторов.

Прошлогодние лауреаты

Для справки: Нобелевская премия по химии — самая престижная награда в мире естественных наук. Ее учредил Альфред Нобель в конце XIX века, признав химию ключевой наукой для развития человечества.

В 2024 году награду разделили между двумя направлениями:

Дэвид Бейкер, американский биохимик, получил половину премии за создание методов вычислительного дизайна белков;

другую половину разделили Демис Гассабис и Джон Джумпер — создатели системы искусственного интеллекта для прогнозирования структуры белков, которая решила одну из самых сложных проблем биологии, неразгаданную более 50 лет.

Их открытия помогают ученым по всему миру понять механизмы устойчивости бактерий к антибиотикам и разрабатывать новые лекарства, спасающие жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2025 года. В этом году престижную награду разделили сразу трое ученых: Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис.