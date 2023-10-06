Нобелевская премия мира-2023: кто и за что получил

Награда 2023 года присуждена за борьбу против угнетения женщин в Иране, защиту прав человека и свободы для всех.

Нобелевскую премию мира в 2023 году получила иранская активистка и правозащитница Наргес Мохаммади. Она стала 19-й женщиной, получившей эту награду.

Об этом сообщается на Х-странице премии.

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира-2023 Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за защиту прав человека и свободы для всех", — говорится в заявлении.

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В Нобелевском комитете отметили, что Мохаммади в Иране арестовывались 13 раз. Иранская активистка была приговорена в общем к 31 году заключения. Правозащитница до сих пор находится в тюрьме: отбывает наказание в 10 лет и 9 месяцев по обвинению в действиях против нацбезопасности Ирана и пропаганде против государства. Женщину также приговорили к 154 ударам кнутом, которые, по мнению правозащитных организаций, до сих пор не были применены, а также запретили свободное передвижение.

Наргес Мохаммади дома в 2001 году после освобождения из одного из заключенных / Фото: Getty Images

Что известно о Наргес Мохаммади

51-летняя Наргес Мохаммади – иранская писательница, одна из ведущих правозащитниц Ирана и заместительниці директора Центра защитников прав человека. Мохаммади выступала за права женщин и отмену смертной казни.

Когда в 2022 году в Иране вспыхнули протесты за равенство женщин, "из тюрьмы она выразила поддержку демонстрантам", — сказала глава Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсен. Она добавила, что присужденная Мохаммади премия "также отмечает сотни тысяч людей, выступивших против иранского режима".

Добавим, в 2023 году денежное вознаграждение Нобелевской премии составляет 11 млн шведских крон (около 1 млн долл.), а также диплом и золотую медаль.

Напомним, на Нобелевскую премию мира в 2023 году среди прочих были номинированы президент Украины Владимир Зеленский и российский политик Алексей Навальный.

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